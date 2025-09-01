Aqua Timezの新曲「空いっぱいに奏でる祈り」が、本日9月1日に配信リリースされた。「空いっぱいに奏でる祈り」は再結成をきっかけに制作された楽曲で、解散そして再結成を経たAqua Timezだからこそ辿り着いた切なさと温かさ、ノスタルジーと希望が交差する1曲となっている。サウンドプロデュースは、数々の著名アーティストを手がけてきたTomoLow氏が担当。温かく深みのあるピアノに、透明感あふれるギターとしなやかに進む8ビー