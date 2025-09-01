岡山県庁 岡山県は、保育施設への就職者を増やすため、職場体験などを含むツアーを実施します。コースは下記の2つで、参加条件はいずれも、保育要請施設に在学中の人、保育士免許を持つ人です。 ・奈義町コース（2025年10月28日）募集人数15人奈義町立なぎっ子こども園、奈義町現代美術館など旅行代金700円（1人あたり） ・津山市コース（2025年11月7日）募集人数15人東津山保