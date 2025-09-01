宮崎県高千穂町では約８０年前から平日に町議選の投開票が行われている。４日に告示される選挙でも９日の火曜に投開票される予定で、全国的にも珍しいという。町選挙管理委員会は人件費削減の一環としており、「平日の投開票は定着し、町民からの不満もない」とし、今後も続ける方針だ。総務省によると、公職選挙法では国政の補欠選挙や再選挙のほかは実施曜日に関する規定はない。国内では有権者が投票しやすいとして日曜の実