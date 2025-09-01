100均商品とは思えない、クオリティの高い食器が度々話題になるセリア。今回もセリアの季節もの売り場で、海外風のお洒落な食器を発見しました。2色並んでいましたが、あまりの可愛さに両方購入♡2枚買っても200円なので、お財布に優しいです。セリアでお買い物の際は、ぜひ参考にしてください！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：PPプレート ティアラ 17.5cm価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径17.5cm販売ショップ