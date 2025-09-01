殺人容疑で逮捕され、兵庫県警葺合署に移送される谷本将志容疑者を乗せた車両（時事）神戸で起きた女性刺殺事件は、世間に大きな衝撃を与えた。女性が帰宅直後に自宅マンションのエレベーター内で見知らぬ男に突然襲撃され、命まで奪われてしまったのだ。その動機があまりにも唐突で不可解に見えたことが、人々の不安を一層強めることとなった。しかし、事件から時間が経つにつれ、容疑者の人物像や過去の行動歴、そして事件直前の