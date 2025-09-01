星屑スキャットが、11月23日(土)より、クリスマスディナーショーを開催する。今年は全国6ヶ所全9公演の開催が決定している。詳細はオフィシャルサイトにて。＜星屑スキャット CHRISTMAS DINNER SHOW 2025開催日程＞【大阪】2025年11月23日(日) ホテルニューオータニ大阪【長野】2025年12月7日(日) ホテルブエナビスタ ※1日2回公演【北海道】2025年12月13日(土) グランドメルキュール札幌大通公園【東京】2025年12月20日(土) リー