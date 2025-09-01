100均の包丁やナイフって、正直どうなの…？と懐疑的だった筆者。試しに使ってみたナイフが、想像以上に優秀で驚きました！保管時や、キャンプなどに持ち運びしやすいサヤ付き。セラミック製でサビないのも嬉しいポイントです。なんといっても切れ味が抜群に良く、プチプラナイフのマイナスな印象が完全に覆りました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：セラミックナイフ（サヤ付、黒）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダ