レディースブランド「Ameri（アメリ）」から、韓国発のブランド「BONBOM（ボンボム）」とのコラボアイテムが登場。キレイめにもカジュアルにも、幅広いシーンで着られるアイテムがお目見えします。9月5日（金）の発売に先駆け、新宿ルミネ店では9月4日（木）より先行販売を開始するので、ぜひチェックしてみて。Ameri初となる韓国ブランドとのコラボが実現デザイナーのBonbom Jo（ボンボム・ジョー）氏が手掛ける韓国発のブランド