タレントの若槻千夏（41）が31日、ABEMA婚活ドキュメンタリー「GIRL or LADYシーズン2」（土曜後9・00）に出演。過去の恋愛について語った。20代“ガール”と30代“レディ”が運命の相手を求め、選択を繰り返す恋愛リアリティーショー。前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアンミカ、若槻、「オリエンタルラジオ」藤森慎吾、女優の平祐奈が見守り、この日はゲストとしてYouTuberのとうあも登場した。過去に浮気さ