沢口靖子が、10月スタートのドラマシリーズ『絶対零度』の新章『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）で主演を務めることが発表された。本作で35年ぶりにフジテレビ連続ドラマ主演を果たした沢口が、“真犯人の正体が見えない”情報犯罪に挑む最年長刑事を演じる。【写真】いつまでも美しい沢口靖子、撮りおろしショット本作は、人気シリーズのシーズン5。シーズン1（2010）ではコールド・ケースと呼ばれる“未解決