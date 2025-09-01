元放送作家の鈴木おさむ氏が１日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。３０〜３１日放送の日本テレビ系「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う」のチャリティーマラソンに言及した。今年のチャリティーマラソンは「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」横山裕がランナーを務め、１０５キロを完走した。横山は子供の貧困問題を周知してもらう目的でマラソンに挑戦。自身は子供のころ家庭の問題で経済的に困窮した。母が病気で働けなくなり、弟は