カブス・今永昇太投手の次回登板が、9月2日午後6時40分（日本時間3日午前8時40分）開始の本拠地でのブレーブス戦に決まった。球団が8月31日（同9月1日）に発表した。8月は5試合に登板して0勝2敗だったが、5試合全てがクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）。うち2試合は7回以上、自責点2以下のハイクオリティースタート（HQS）だった。中4日での登板で、7月30日のブルワーズ戦以来の白星となる今季9勝目を目指