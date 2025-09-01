アドウェイズが後場上げ幅を拡大している。正午ごろ、金融市場特化型広告ソリューション「Ａｄｓ－ｕｆｏｒＦｉｎａｎｃｅ（アズユーフォーファイナンス）」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。 「Ａｄｓ－ｕｆｏｒＦｉｎａｎｃｅ」は、アドウェイズ独自で持つオンラインのユーザー行動データと広告運用のノウハウを融合させた、金融領域のマ&#