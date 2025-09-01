午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６３２、値下がり銘柄数は９０７、変わらずは７６銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に電気・ガス、水産・農林、医薬品、陸運など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS