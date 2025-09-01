フィル・カンパニーが続伸し、８月２６日につけた年初来高値９７９円とツラ合わせする場面があった。同社は８月２９日取引終了後、販売用不動産の開発用地の仕入れに関し、２件の不動産売買契約を締結したと発表。将来の業績への寄与などが期待されているようだ。 このほど仕入れたのは、東京都世田谷区と目黒区にある土地で、空中店舗フィル・パークとして開発するもの。収益見通しについては２６年１１月期以