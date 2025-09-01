「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１日午後１時現在でＪＸ金属が「売り予想数上昇」２位となっている。 ＪＸ金属は全般荒れた相場の中で頑強ぶりを発揮、目先売り物をこなしプラス圏で推移している。非鉄大手で半導体材料などに注力している。ＡＩデータセンター向け高機能銅合金などが好調で収益に貢献しており、株価は８月６日に上放れて以降も強力な上げ足を形成中だ。足もとで半