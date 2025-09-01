一般社団法人食品冷凍技術推進機構（FFTech、代表理事・鈴木徹氏）は、2026年度初頭にも食品用凍結装置の科学的根拠に基づいた認証制度をスタートさせる。近年は冷凍食品の市場拡大を背景に多様な凍結装置が登場しているものの、現時点で公正な性能評価の基準は存在しない。プロジェクトにはすでに主要な凍結装置メーカーらが参画しているが、FFTechは「われわれの目的は冷凍食品の品質向上と食品冷凍技術の普及。引き続き参加企業