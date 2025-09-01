「がおぱわるぅ」初のテーマカフェ「がおぱわるぅのオムライスカフェ」が東京ソラマチに期間限定オープン！「オムライス」が大好物な「ぱわるぅ」待望の“オムライス屋さん”で一生懸命おもてなしする様子をイメージしたカフェです☆ 東京ソラマチ「がおぱわるぅのオムライスカフェ」 開催期間：2025年9月25日（木）〜10月26日（日）開催場所：東京：BOX cafe&space 東京ソラマチ店所在地：東京都墨田区押上1丁目1-2