「シャインマスカットのショートケーキ」東和フードサービスが運営する「椿屋珈琲」と「ダッキーダック」において、8月29日から「シャインマスカットのショートケーキ」を販売している。爽やかな香りとパリッとした食感、上品な甘さが弾けるシャインマスカットを存分に堪能できる贅沢スイーツが今年も登場した。旬のシャインマスカットの美味しさを際立たせる王道のショートケーキ。味わいはもちろん、華やぐ見た目で、ひと足先に