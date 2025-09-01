UCC上島珈琲（以下、UCC）は、「UCC GOLD SPECIAL PREMIUM」ブランドの炒り豆、粉製品について、ぞれぞれの味覚特長がより感じられる味わいにブラッシュアップするとともに、味わいをイメージしやすい製品名と味覚表現へと見直し、9月1日に発売する。また、寒い季節にぴったりな期間限定ブレンドとして、「MELLOW CARAMEL（メロウキャラメル）」の炒り豆、粉製品を発売する。「UCC GOLD SPECIAL PREMIUM」は、長年UCCが培ってきた