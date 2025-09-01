８月３０日、海口市の騎楼老街で行われたパレードで無形文化遺産を披露する人々。（海口＝新華社配信）【新華社海口9月1日】中国海南省海口市で8月29〜31日、2025年海南国際観光島カーニバルの一環として無形文化遺産パレードが行われた。数多くの海南の無形文化遺産が生き生きと披露され、多くの市民や観光客が足を止めて見入った。８月３０日、海口市の騎楼老街で行われたパレードで無形文化遺産を披露する人々。（海口＝新華