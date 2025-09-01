銀座コージーコーナーは、9月1日から全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス（9個入）」と「JOYJOYハロウィン ギフトバッグ（6個入）」の販売を開始する。ハロウィンシーズンに向けて、今年もハロウィンパーティ―や、「トリック・オア・トリート！」といってやってくる子どもへのプレゼントにぴったりな、かわいい焼菓子アソートギフトが登場する。「JOYJOYハロウィン 黒ねこボ