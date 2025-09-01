韓国政府がこれまで制作・送出してきた対北朝鮮心理戦ラジオ放送「自由の声」を1日付で中断した。今回の決定は2010年5月の韓国哨戒艦「天安」襲撃事件後に再開されてから約15年ぶり。韓国国防部はこの日の公示で「南北間の軍事的緊張緩和のための措置の一環として自由の声放送を中止した」と明らかにした。放送はこの日未明から送出が中断されたという。「自由の声」は国軍心理戦団が制作・送出してきたラジオ放送で、北朝鮮政権関