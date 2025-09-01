ロックバンド ONE OK ROCKのTAKAさんが自身のインスタグラムを更新。日産スタジアム2日目の公演中に、足の小指の付け根を骨折したことを明かしました。 【写真を見る】【 ONE OK ROCK 】TAKAライブ中に足の小指を骨折レントゲン写真添え「ポッキリ。。。」北海道・大阪公演は「絶対やってみせます」決意明かすTAKAさんはインスタグラムに「日産2日目ありがとうあそこにいたマジで全員の愛に支えられたよ！！たすかり