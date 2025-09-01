ロッテは1日、監督、コーチ、選手を対象とした「PLAYERSCOLLABMENU2025」の第4弾を9月8日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）から順次販売すると発表した。第4弾のメニューでは、新たに3品が登場する。今回、初登場した木村優人投手の「きむの大好きはんば〜ぐBOX」は木村自身で商品名を考案し、好物であるハンバーグに大葉とおろしソースをかけ、さっぱりと仕上げた。現在「PLAYERSCOLLABMENU2025」は第1弾か