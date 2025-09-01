学歴詐称疑惑のある静岡・伊東市の田久保真紀市長に対して１日、伊東市議会は不信任決議案を可決した。全会一致だった。今年５月に市長に就任した田久保氏は市の広報誌で東洋大卒業としていたが、「除籍している」との怪文書が各方面に送られていた。６月２８日に田久保氏が大学に問い合わせると、たしかに除籍だったという。今回全国的な話題となったのは田久保氏が市議会関係者に卒業証書を?チラ見せ?していたことが大きい