人気歌手のケイティ・ペリーが４月から始まった「ライフタイムス」ツアーですでに８０００万ドル（約１１８億円）以上の収益を上げているという。米メディア「ページ・シックス」が３１日、報じた。ツアーは最新アルバム「１４３」発表後に４月から始まった。だがアルバムもツアーも、内容的に関係者から厳しい批判を浴びていた。しかしマネージメントによれば、ケイティはすでに１１０万枚のチケットを販売し、８０００万ドル