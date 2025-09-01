ドジャースの救援左腕、タナー・スコット投手（３１）の背信投球に厳しい声が飛び交っている。３１日（日本時間１日）に本拠地ロサンゼルスで行われたダイヤモンドバックス戦で、３点リードの８回から２番手として登板すると二死から連打を許し、キャロルに痛恨の同点３ランを被弾。７回まで４安打１失点、１０奪三振だった山本由伸投手（２６）の好投も勝利投手の権利も消え去り、スコットにはドジャー・スタジアムのファンか