（MCU）『アントマン&ワスプ：クアントマニア』（2023）に登場したM.O.D.O.K.の、映画版とは全く印象が異なるコンセプトアートが公開された。 M.O.D.O.K.（モードック）は「Mental Organism Designed Only for Killingｘ（殺戮のために設計された有機生命体）」の名を持つヴィランで、巨大な頭部から小さな手足が生えたハンプティー・ダンプティーのような姿が特徴。映画では、シリーズ第1作『