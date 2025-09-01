ミュージシャンのROLLYさん（61）が1日、自身のSNSを通じて一般女性と結婚していたことを発表しました。ROLLYさんは、公式Xで「わたくしROLLYは一般女性と入籍していた事をご報告申し上げます」と発表。また、6月に網膜剥離の緊急手術を受けたROLLYさんは、「現在は回復に向かっております」と現状について報告し、「支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを胸に、今後も音楽・芝居・ギターを通じて活動を続けてまいります。今後と