テレビ朝日の田中萌アナが秋を感じさせるコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。１日までにインスタグラムで「少し秋めいた色味の衣装にしましたまだまだ暑い日が続いていますががんばっているわたしたちえらい」とコメント。ワインレッドのトップスとベージュのスカートの、落ち着いた色合いのコーディネートを披露した。この投稿には「いつも素敵です」「かわいい…」「放送ではトップスしか分からなかったけど素