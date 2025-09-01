人気CGアニメ『アイス・エイジ』シリーズ第6作のタイトルが『アイス・エイジ：ボイリング・ポイント（原題：Ice Age: Boiling Point）』に決定し、2027年2月5日に米国公開されることが明らかとなった。米が報じている。 このニュースは、フロリダ州オーランドで開催されたイベント「Destination D23: A Journey Around the Worlds of Disney in Orlando」にて発表。2024年11月にはディズニーと20世紀アニ