日本相撲協会は１日、大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）の新番付を発表。新入幕の日翔志（ひとし、追手風）が埼玉・草加市内の部屋で会見に応じた。「入門してからいろいろあった。大けがもあった。。幕内に上がれると思わなかった。やめずに辛抱してきて良かった」と喜んだ。２２年３月には父・文男さんが急死。２１年夏場所で日大事業部から角界入りする際には「安泰な道を捨ててまで勝負する必要があるのか」と反対され