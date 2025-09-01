ウォルト・ディズニー・アニメーションは、『ウィッシュ』（2023）『モアナと伝説の海2』（2024）『ズートピア2』（2025）に続く65作目の新作『Hexed（原題）』を「Destination D23」にて発表した。 不器用な10代の少年と、せっかちな母親が、実は少年に魔法の力が宿っていることに気づく物語。その力によって、彼らの人生と魔法の秘密の世界がひっくり返って……。 ロゴデザインが登場するティザー映像