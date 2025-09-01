【新華社天津9月1日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は1日、天津市で開かれた上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会第25回会議で基調演説を行い、次のように述べた。SCOは既に、26カ国が参加し、50余りの分野で協力を展開し、経済総量が約30兆ドル（1ドル＝約147円）近くに達する世界最大の地域組織に成長しており、国際的影響力や存在感が日増しに強まっている。