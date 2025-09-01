資料高速道路の渋滞 本四高速とNEXCO西日本がお盆期間（8月7日～17日）の高速道路の利用状況をまとめました。 本四高速によりますと、瀬戸中央自動車道の通行台数は1日平均3万5700台で、前年よりも2100台増えました（106％）。5km以上の渋滞は発生しませんでした。 NEXCO西日本によりますと、中国支社管内にある山陽、中国、米子、浜田4自動車道の1日当たりの平均通行台数は2万6100台で、前年よりも1200台減りま