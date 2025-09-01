イチナナライバーの「き-ぽん」が、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」と2025年10月1日付でプロライバー契約を締結し、同日より「17LIVE」における4人目、また女性としては初の“プロライバー”として活動することが決まった。き-ぽん○人気イベント「Christmas Party 2023」でトップに「17LIVE」では、個性豊かなライブコンテンツを作り出し、数多くのファンを魅了するライバーの才能や可能性を見出し、その成長を後押しする制