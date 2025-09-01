映画専門チャンネル「BS10スターチャンネル」が、10月1日7時から「BS10プレミアム」にリニューアルすることが1日、発表された。来年の40周年に向け、洋画作品に加えて日本映画と音楽コンテンツを充実させた総合エンタテイメントチャンネルに生まれ変わる。「BS10プレミアム」1986年の開局以来、数々のハリウッド話題作を日本で初めて放送してきたスターチャンネル。今回のリニューアルでは、「今日もいい映画、今日もいい音楽」を