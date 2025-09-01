俳優の吉沢亮と横浜流星共演の映画『国宝』(公開中)の本編映像を使用した主題歌『Luminance』(原摩利彦 feat. 井口理)のスペシャルMVがソニーミュージックオフィシャルYouTubeチャンネルで公開となった。映画『国宝』の本編映像と主題歌『Luminance』のコラボによるスペシャルMVが公開に『国宝』は、2017年から朝日新聞にて連載された吉田修一氏による同名長編小説の実写化作。歌舞伎界を舞台にした原作は、連載時から大きな話題と