エン・ジャパンは、「早期離職」についてのアンケート調査結果を8月27日に発表した。同調査は2025年7月1日〜8月3日の期間、「エン転職」を利用するユーザー2,502人を対象にインターネットを用いて行われた。31％が入社から半年以内の「早期離職」を経験入社して半年以内の”早期離職”を経験したことはあるか聞いたところ、31％が「ある」と回答。年代別での大きな差はなかった(20代:32％、30代:34％、40代以上:30％)。続けて早期