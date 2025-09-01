大胆キャミ姿プロ野球選手のタレント妻がプライベートの?夏女ショット?を公開し、反響を呼んでいる。「夏女はわたしだ」とインスタグラムに書き込み、海を楽しむショットをアップしたのは、元AKB48でタレントの板野友美(34)。胸元の大きく開いた大胆なキャミソールのトップス姿でお腹をチラリと披露している。この投稿にフォロワーからは「夏女ともちん降臨」「夏女、最高ですね」「燃えろ！いい女〜」「リップの塗り直し色