全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・町屋の海鮮ダイニング『海鮮ダイニング永（はる）』です。黒板メニューにずらりと並ぶ日替わりの魚介フライ水槽には熱帯魚、壁には魚図鑑のポスター、そして日替わりの黒板メニューには定番ものからレアな深海魚まで盛りだくさん。飼うのも釣るのも食べるのも大好きという店主・小林永昌さんの魚愛が大爆発。それは仕入れるネタの扱い