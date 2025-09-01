「噺家15周年翔ぶトリウィーク」の発表会見が1日、上方落語の定席「天満天神繁昌亭」であり、上方落語協会会長の笑福亭仁智（73）は「昨年から始まった15周年。お祝いムードで、お客さんも温かい目で見てくれるいい会になりました。今年は4人が4週連続で出演します」とPRした。芸歴15年目の噺家が寄席の大トリを1週間務める経験を積むために昨年スタートした記念企画。今年は月亭天使（9月22〜28日）、桂あおば（9月29日〜10