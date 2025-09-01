JRAは1日、10月5日に行われる凱旋門賞（フランス・パリロンシャン競馬場）、ならびに今月13日のアイリッシュチャンピオンS（アイルランド・レパーズタウン競馬場）の馬券を発売すると発表した。凱旋門賞の発走時間は5日23時5分（現地16時5分）で日本からはアロヒアリイ（牡3＝田中博）、クロワデュノール（牡3＝斉藤崇）、シンエンペラー（牡4＝矢作）、ビザンチンドリーム（牡4＝坂口）が出走予定。アイリッシュチャンピオ