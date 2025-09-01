俺は保育園の送り迎えやおむつ替え、食器も洗うし、ゴミ出しもする。積極的に育児参加してるのに、妻に怒られてばかりいます。仕事から帰宅すると、子どもをお風呂に入れてほしいと妻に言われました。先にご飯を食べたいのに…。しぶしぶ妻がお風呂に入れ、あがった娘の世話をしても、出来ていない事を怒られます。ったく、何をそんなにイライラしているのか…？更年期なのか？この勘違いが、さらに妻を追い込むことに…。(ウーマ