Image: Mijansk786 / Shutterstock.com イーロンのGrok、大丈夫なの？イーロン・マスクのAIチャットボットが暴走したショックからようやく立ち直りつつあったウォール街のテック業界が、新たな流出により再び混乱状況になっています。数十万件に及ぶユーザー会話が流出し、ドラッグの製造法やイーロン暗殺計画、さらにはマルウェアや爆発物の作り方までが示されていたことが明らかになったか