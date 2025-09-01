静岡県の伊東市議会9月定例会が9月1日から始まり、田久保真紀市長に対する不信任決議案が可決されました。 【動画】学歴詐称疑惑など巡り田久保真紀市長に対する不信任決議案、全会一致で可決 刑事告発も可決＝静岡・伊東市議会 ＜滝澤悠希アナウンサー 伊東市議会 議場前＞ 「伊東市議会の議場前です。5分ほど前に田久保市長は出てきて、多くの報道陣に囲まれて、廊下、わたり廊下を通って、市長室に戻ったとみられます