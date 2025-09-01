全国自治体職員サッカー選手権大会で9連覇を達成した藤枝市役所サッカー部が8月29日、静岡新聞SBSを訪れ、優勝を報告しました。 【動画】「歴史をまた一歩、積み上げられた」藤枝市役所サッカー部9連覇報告 全国自治体選手権大会で＝静岡 新聞放送会館 静岡新聞SBSを訪れたのは、藤枝市役所サッカー部の優勝メンバー12人と北村正平市長です。選手たちは、7月に沖縄県で開催された全国自治体職員サ