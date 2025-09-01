プロ野球の巨人とサッカーＪ１の東京Ｖが３０、３１日に、ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）で地域振興スポーツイベント「ジャイアンツ×ヴェルディタッグフェスタ２０２５」を共催した。東京・稲城市をホームタウンとする両チームがタッグを組み、小学生を対象としたマルチスポーツ体験を実施。東京Ｖは１７競技のチームを運営する総合型スポーツクラブでもあり、今回は野球、サッカーだけではなく、フラッグフット