石川県内の公立小学校では夏休みが終わり、2学期が始まりました。 「おはようございま～す」このうち、金沢市の新神田小学校では、暑さ対策のため体育館には集まらず、各教室に分かれてリモートでの始業式が行われました。始業式のあと行われたホームルームでは、児童たちが夏休みの宿題などを提出。一生懸命作った工作などが並んでいました。 児童は：「恐竜の家を描きました。桜をお母さんのお化